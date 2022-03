Celebre opera di Apuleio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre opera di Apuleio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASINO D ORO

Significato/Curiosita : Celebre opera di apuleio

Metamorphoseon libri xi, probabilmente il titolo originario) è un'opera scritta da lucio apuleio nel ii secolo d.c. è anche noto con il titolo l'asino d'oro...

Originario) è un'opera scritta da lucio apuleio nel ii secolo d.c. è anche noto con il titolo l'asino d'oro (asinus aureus), con il quale viene citato da sant'agostino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

