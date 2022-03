Un cane da slitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane da slitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAMOIEDO

Significato/Curiosita : Un cane da slitta

Il cane da slitta è un cane addestrato al traino di slitte generalmente su superfici innevate o ghiacciate. le razze più utilizzate a questo scopo sono...

Disambiguazione – se stai cercando il popolo siberiano, vedi samoiedi. il samoiedo è una razza canina che prende il nome da un termine obsoleto usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

