Boschetto di piante sempreverdi simili alle querce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Boschetto di piante sempreverdi simili alle querce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELCETO

Significato/Curiosita : Boschetto di piante sempreverdi simili alle querce

Madonie in sicilia) una cinquantina di annose piante di agrifoglio formano un boschetto puro. secondo i botanici il bosco di agrifogli doveva essere diffuso...

elceto è una montagna del lazio, nel comune di allumiere, alta 609 m, dove è stato ritrovato un abitato dell'età del bronzo finale. il monte elceto si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

