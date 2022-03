Arrestare, fare prigioniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arrestare, fare prigioniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATTURARE

Significato/Curiosita : Arrestare, fare prigioniero

Il potente esattore li farà arrestare. zorro allora, quando morales, con alcuni suoi uomini, sta trasportando i prigionieri in una miniera a el paso, con...

Operazioni volgevano a disperdere la folla con l'uso di cecchini e a catturare il quartier generale dei manifestanti nella casa dei sindacati; prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

Banda da arrestare ; Il Peter attivista che tentò di arrestare Mugabe; Si azionano per arrestare ; Darsi da fare ; Incapace di truffare ; Si ripiegano per poi fare l orlo; Serve per fare alti salti; Fabio, patriota irredentista che fu prigioniero con Cesare Battisti; L abate prigioniero ne Il Conte di Montecristo; Lo può essere un prigioniero ... o un record; Il conquistatore che fece prigioniero Montezuma;