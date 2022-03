Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TERRAPIENO

Significato/Curiosita : Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare

Comparvero le armi da fuoco; la massa del terrapieno riusciva a contrastare la forza dirompente dei proiettili. terrapieno, in treccani.it – vocabolario treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

