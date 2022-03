Un alimento come la patata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alimento come la patata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMIDACEO

Significato/Curiosita : Un alimento come la patata

Delle ande, la patata fu domesticata nella regione del lago titicaca e divenne uno degli alimenti principali degli inca, che ne svilupparono un gran numero...

La tapioca è un prodotto amidaceo derivato dal tubero della manioca, una pianta originaria dell'america del sud e coltivata nella zona tropicale anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 marzo 2022

