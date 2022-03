Tutto quanto è assegnato al soldato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutto quanto è assegnato al soldato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOTAZIONE

Significato/Curiosita : Tutto quanto e assegnato al soldato

Prende parte attivamente alle missioni sul campo e, nel 1941, viene assegnato come scorta al soldato semplice steve rogers (capitan america) di cui scopre...

Si definisce plusdotazione intellettiva o iperdotazione cognitiva (o – ancora meglio – alto potenziale cognitivo) una capacità cognitiva eccezionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con tutto; quanto; assegnato; soldato; Mutano tutto in strutto; Magazzini in cui si vende di tutto ; L espressione latina per dire con tutto il cuore; tutto questo; Anziano quanto l altro; Alquanto fastidiosi; Corrispettivo di quanto ; Resi partecipi di quanto successo; Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo; Contrassegnato a fuoco; Antico soldato ; soldato specializzato nell impiego di armi pesanti; Un soldato della Julia; Un soldato ... del Don;