Si trasforma in gomitolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trasforma in gomitolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATASSA

Significato/Curiosita : Si trasforma in gomitolo

Lucido e solido che viene arrotolato in gomitoli. dopo una nuova lavatura e sbiancatura si riavvolge in un gomitolo definitivo chiamato "rocca conica",...

Archive. ^ la matassa box office e incassi/movieplayer.it altri progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni da la matassa la matassa, su mymovies.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con trasforma; gomitolo; Compagno di Ulisse non trasforma to in maiale; Il Wayne che si trasforma in Batman; Un ex magazzino trasforma to in residenza; trasforma re facendo progredire gradualmente; Nella matassa e nel gomitolo ; Può diventare gomitolo ; Giocano con il gomitolo ; Cerca nelle Definizioni