Lo Stato dell Asia che si chiamava Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell Asia che si chiamava Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : Lo stato dell asia che si chiamava persia

Edessa. ciro ii di persia, noto come ciro il grande (in persiano antico , trasl. kuruš; anshan, 590 a.c. – iassarte, 530 a.c.), è stato imperatore persiano...

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

