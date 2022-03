Sono raffigurate con il corpo di avvoltoio e il viso di donna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono raffigurate con il corpo di avvoltoio e il viso di donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARPIE

Significato/Curiosita : Sono raffigurate con il corpo di avvoltoio e il viso di donna

Imprecisa di marie herzfeld che tradusse erroneamente "nibbio" con "geier", cioè avvoltoio. lo stesso freud, venuto a sapere di questo errore di traduzione...

Cercando altri significati, vedi arpia (disambigua). nella mitologia greca, le arpie (lett. "le rapitrici", dal verbo greco pe harpazein, "rapire") sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

