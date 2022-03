Un soft drink a base di estratto della radice di zenzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un soft drink a base di estratto della radice di zenzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GINGER ALE

Significato/Curiosita : Un soft drink a base di estratto della radice di zenzero

Ginger ale è una bevanda di tipo soft drink a base di estratto della radice di zenzero (ginger in inglese). esistono due tipi di ginger ale: la varietà...

Il ginger ale è una bevanda di tipo soft drink a base di estratto della radice di zenzero (ginger in inglese). esistono due tipi di ginger ale: la varietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con soft; drink; base; estratto; della; radice; zenzero; Un soft ware per presentazioni; Il soft ware foglio di calcolo Microsoft ; La modifica di un soft ware; L utente d un soft ware; _ tonic, long drink ; Gin _, diffuso long drink ; __ drink = bibita analcolica; Gin __: long drink ; Cape __: base di lanci spaziali USA; Parte di una partita di base ball; Bevanda a base di frutta; L insieme dei programmi base di un computer; Inventò l estratto di carne; Una colonna dell estratto conto; Inventò l estratto di carne; Veleno estratto da certe piante della foresta amazzonica; La via di New York che è sede della Borsa; Città sulla Dora Baltea, sede della scuola militare di alpinismo; Un mago della Tv; Parte della costa indiana sul golfo del Bengala; La radice simile al ravanello, ma di colore bianco; Una radice per lo zuccherificio; radice dell orto; L estremità d una radice ; Un... po di zenzero ; _ ale: bibita allo zenzero ; E' affine allo zenzero ; E' affine al lo zenzero ; Cerca nelle Definizioni