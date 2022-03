II ritorno in auge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II ritorno in auge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REVIVAL

Significato/Curiosita : Ii ritorno in auge

Aveva il potere, era intenzionata a ribadire pubblicamente il proprio ritorno in auge ed a far tornare le istituzioni nella vecchia capitale dell'impero...

Primo album del gruppo, vedi creedence clearwater revival (album). i creedence clearwater revival, noti semplicemente come creedence o ccr, sono stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con ritorno; auge; ritorno sonoro; Si giustifica al ritorno ; L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse; Cruise del film Jack Reacher Punto di non ritorno ; _ auge llo: collabora con Montalbano; Ritorno in auge di una moda; Tornati in auge ; Cerca nelle Definizioni