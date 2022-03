Riparabile mediante una pena o un castigo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparabile mediante una pena o un castigo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPIABILE

Significato/Curiosita : Riparabile mediante una pena o un castigo

Placare negli stessi dei, espiando con umiliazioni, con offerte e penitenze volontarie il peccato appena espiabile della felicità o dell'eccellenza.»... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con riparabile; mediante; pena; castigo; Cresce mediante un alimentazione forzata; La divinazione del futuro mediante i tarocchi; La comunicazione mediante le onde hertziane; Il controllo mediante telecamere; Appena uscite dalla fabbrica; Gli è stata inflitta una pena ; Fanno diminuire la pena ; Si spendono a Copena ghen; Punizione, castigo ; Il protagonista di Delitto e castigo ; Non raggiunta dal castigo ; E’ con il castigo in un romanzo di Dostoevskij; Cerca nelle Definizioni