Rinnova ogni anno il suo miracolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinnova ogni anno il suo miracolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SAN GENNARO

Significato/Curiosita : Rinnova ogni anno il suo miracolo

Dell'ostia, come nel miracolo eucaristico di torino. in altri casi le ostie rubate e profanate si conservano intatte da decenni come nel miracolo eucaristico di...

Rimanda qui. se stai cercando il cortometraggio, vedi il miracolo di san gennaro. gennaro (benevento o napoli, 21 aprile 272 – pozzuoli, 19 settembre 305) fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

