Può disegnare anche Topolino - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CARTONISTA

Di un artista disney illustra i vari procedimenti per imparare a disegnare topolino, paperino, pippo, minnie, paperina e pluto. la sezione scrivania è...

Personaggi. ^ hoepli, dizionario di italiano: cartonista. ^ vocabolario treccani: cartonista ^ wikizionario: cartonista. ^ animatóre, in treccani.it – vocabolario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con disegnare; anche; topolino; disegnare ... sul corpo; Spruzzare disegnare una bozza; Si usa per disegnare in bianco e nero; disegnare sulla pelle; Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco; Tratta anche di Goldoni e Quasimodo; anche quello di Suez è stato tagliato; Un tempo era detto anche CEE; Il cavallo amico di topolino ; topolino russo che sbarca in America in un film; L amico di topolino che si ciba di naftalina; L anno del 900 in cui comparve topolino ; Cerca nelle Definizioni