Polpette di riso - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ARANCINI

Significato/Curiosita : Polpette di riso

Disambiguazione – "polpette" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi polpetta (disambigua). la polpetta è una pietanza a base di carne, verdure...

Vedi arancino (disambigua). disambiguazione – "arancini" rimanda qui. se stai cercando il dolce marchigiano, vedi arancini (dolce). l'arancino (in siciliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con polpette; riso; Un arnese per polpette ; Macina per le polpette ; polpette di legumi fritte mediorientali; Lo è la carne per le polpette ; Intriso per frittelle; Dà il nero per condire uno squisito riso tto; Piatto di riso , pesce e pollo; Può esserlo un sorriso ; Cerca nelle Definizioni