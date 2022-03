Piante molto note... a chi crea rebus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante molto note... a chi crea rebus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARI

Significato/Curiosita : Piante molto note... a chi crea rebus

Scrittura criptica da destra a sinistra e l'abitudine, per divertimento, di inventare frasi in codice, anagrammi e rebus. questi e altri elementi hanno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ari (disambigua). ari è un comune italiano di 1 061 abitanti della provincia di chieti in abruzzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con piante; molto; note; crea; rebus; Impianto per studiare la crescita delle piante ; Mutano il pane in piante ; piante insettivore; Umore vitale delle piante ; Un cane... dalle gambe molto corte; molto famosa; molto utile; Lo è l unica figlia di un padre molto ricco; Un enote ca che offre anche spuntini; Una particella... tra le note ; Intervallo fra due note ; Sono note le sue fasce radioattive; Maurizio: ha crea to il commissario Ricciardi; crea tori di musica; Un crea tore di vignette; Il crea tore di Gargantua; rebus 93133 Settimana Enigmistica 4693; rebus 93123 Settimana Enigmistica 4693; rebus 93122 Settimana Enigmistica 4693; rebus 9378 Settimana Enigmistica 4693; Cerca nelle Definizioni