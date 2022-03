Pelo di molti animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pelo di molti animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRINE

Significato/Curiosita : Pelo di molti animali

Durante la pulizia, i gatti ingeriscono molti peli che poi si accumulano nello stomaco, formando delle palle di pelo chiamate bezoari. questi perturberebbero...

Secolo in europa; il suono viene prodotto tramite l'attrito sulle corde del crine di cavallo montato su una bacchetta di legno, detta archetto, mentre nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con pelo; molti; animali; Per un pelo non chiude lui la classifica; Promontorio meridionale del pelo ponneso; Ha un abbondante pelo ; Cane dal pelo irsuto; In molti casi sono diventati legge; Così molti ordinano il prosciutto; Fanno incurvare la schiena di molti vecchi; Un premio cui ambiscono molti manager; Disordinati branchi d animali ; Gli animali nelle aziende agricole; Parco di animali esotici; animali dai canini aguzzi; Cerca nelle Definizioni