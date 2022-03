In ozio e in lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In ozio e in lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : In ozio e in lavoro

Il termine ozio (derivato dal latino otium) genericamente si riferisce a ciò che caratterizza un lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale, occasionalmente...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con ozio; lavoro; Hanno un negozio con coltelli e ceppi; Si dice d uno inetto e ozio so, addirittura nocivo; Un po di ozio ; Fatto oggetto di devozio ne; II capolavoro di Caravaggio all Ambrosiana di Milano; Un lavoro al bulino; Se le rimbocca chi si mette al lavoro ; Un lavoro eseguito con il bulino; Cerca nelle Definizioni