L Ormezzano noto giornalista sportivo - Cruciverba

L Ormezzano noto giornalista sportivo.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIANPAOLO

Significato/Curiosita : L ormezzano noto giornalista sportivo

Un altro giudizio lo dà un suo concittadino, lo scrittore e giornalista gianpaolo ormezzano: pozzo, pare, amava portare con sé due portafortuna: il primo...

E gianpiero. gianpaolo bellini, calciatore italiano gianpaolo bottacin, politico italiano gianpaolo calajò, kickboxer italiano gianpaolo calvarese, arbitro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con ormezzano; noto; giornalista; sportivo; Monoto no; Sono 33 in un noto scioglilingua; È noto per le sue favole; Teologo francese del IX secolo noto per un controverso scritto sull eucaristia; Gaetano, storico e giornalista del passato; __ Gruber, giornalista ; Antoine de... giornalista e scrittore francese; Il famoso giornalista e conduttore televisivo del programma Il Fatto; Tomeo sportivo riservato ai migliori; Cuore di sportivo ; Meeting sportivo in spazi coperti; Il nome del commentatore sportivo Scanagatta; Cerca nelle Definizioni