Organizzatore di viaggi per chi... vuole divertirsi - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : TOUR OPERATOR

Significato/Curiosita : Organizzatore di viaggi per chi... vuole divertirsi

Disposizione di chi li vuole usare. le persone non si riuniscono per “imparare a suonare” ma semplicemente per divertirsi tutti insieme. gli organizzatori guidano...

Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator) è un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti turistici, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

