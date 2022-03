In molti casi sono diventati legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molti casi sono diventati legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USI

Significato/Curiosita : In molti casi sono diventati legge

La legge marziale fu revocata nel 1983, molti dei prigionieri politici non vennero rilasciati fino all'amnistia generale del 1986. la locuzione in polacco...

Unione sindacale italiana – sindacato italiano del passato usi - cit – sindacato italiano unione socialista indipendente – partito politico italiano università... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con molti; casi; sono; diventati; legge; Pelo di molti animali; Così molti ordinano il prosciutto; Fanno incurvare la schiena di molti vecchi; Un premio cui ambiscono molti manager; Io in alcuni casi ; Occasi one di riflessione; Esce in casi eccezionali; Perderlo è mancare un occasi one; Lo sono i riti celebrati per ingraziarsi gli déi; Possono esserlo le bombe; sono analoghi ai CV; Quelli nobili sono rari; Come i capelli bruni... diventati biondi; diventati matti come la maionese; Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II; legge va gli editti nelle piazze; legge re per imparare; La qualità di ciò che è permesso dalla legge ; I frugali sono legge ri;