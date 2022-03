Minestra con le uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minestra con le uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : STRACCIATELLA

Significato/Curiosita : Minestra con le uova

Nella gran parte delle zone d'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida. la minestra è una preparazione del cibo che ha larga diffusione...

La stracciatella è un tipico piatto della cucina romana, marchigiana e abruzzese, consistente in una zuppa a base di uova con aggiunta di parmigiano-reggiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con minestra; uova; minestra in granelli; Vi cuoce la minestra ; Si usa per filtrare una minestra ; È fondo per la minestra ; Un frutto e un uccello della Nuova Zelanda; Come le uova ... dure; Prendere nuova mente posto; Le sue uova sono un alternativa al caviale; Cerca nelle Definizioni