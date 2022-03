Mettere fuori uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere fuori uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCASSARE

Bomba elettromagnetica o bomba-e (e-bomb) è un'arma progettata per mettere fuori uso i componenti elettronici in un vasto raggio di azione mediante un...

Approfittando dell'esilio del borgherini a lucca, aveva provato a farle scassare dal mobilio, ma desistette. gli eredi della coppia però non ressero molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

