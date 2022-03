Il mese in cui... ogni goccia, un barile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese in cui... ogni goccia, un barile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APRILE

Significato/Curiosita : Il mese in cui... ogni goccia, un barile

Aprile ogni goccia un barile è un proverbio a sfondo laico, appartenente al genere agricolo-meteorologico, dato che si occupa delle caratteristiche meteorologiche...

