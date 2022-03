Lavora in sala operatoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIRURGO

Lavora in sala operatoria

La sala operatoria (abbreviato so) è un ambiente confinato, presente di norma negli ospedali, nella quale viene praticata l'attività di chirurgia. al...

Esoteriche di mago, sciamano, stregone, all'altro estremo si collocava il chirurgo, capace di guarire alcune patologie e di spiegarne molte, ma relegato tra...

