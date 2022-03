Le guida il medium - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le guida il medium. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

il libro dei medium o guida dei medium ed evocatori (le livre des médiums o guide des médiums et des évocateurs nell'originale) è la seconda opera fondamentale...

Tavolo, usando poi come planchette una moneta o un bicchiere. le sedute spiritiche non hanno nessun tipo di riconoscimento scientifico, e così anche...