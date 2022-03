Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SPORT FISHERMAN

Significato/Curiosita : Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina

1969: inizia la produzione in vetroresina bahia mar 20' e il cabinato sport fisherman 25' 1972: viene presentato il rudy; nello stesso anno a giugno il super... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

1969: inizia la produzione in vetroresina bahia mar 20' e il cabinato sport fisherman 25' 1972: viene presentato il rudy; nello stesso anno a giugno il super... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022