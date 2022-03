Gira a poppa nel motoscafo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira a poppa nel motoscafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELICA

Nel 2019 ^ difettoso lo scarico dei fumi che annerisce la poppa ^ autochiatta, primo mezzo a svolgere il servizio di traghettamento autoveicoli sui laghi...

Se stai cercando altri significati, vedi elica (disambigua). l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario in grado di trasformare...

Altre definizioni con gira; poppa; motoscafo; Altro nome dei gira soli; La farfalletta che si aggira intorno al lume; Può gira re stando ferma; gira sempre per la ditta; Per la poppa ta del lattante; 1, Lo è da pochissimo il poppa nte; Sinonimo di poppa nte; Tra “vento” e “poppa ”; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina; Nel treno e nel motoscafo ; motoscafo silurante; motoscafo per competizioni; Cerca nelle Definizioni