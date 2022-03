Gesù vi trasformò l acqua in vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù vi trasformò l acqua in vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANA

Significato/Curiosita : Gesu vi trasformo l acqua in vino

Dominio di gesù sulle leggi della natura: tramutazione dell'acqua in vino. il primo miracolo di gesù fu durante un matrimonio, a cana: gesù trasforma 6 anfore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cana (disambigua). cana è una città della galilea antica. in particolare, è il luogo in cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

L arma con la quale venne ferito gesù ; La città del s. Giuseppe che offrì il sepolcro per la sepoltura di gesù ; Località dove gesù iniziò la sua predicazione; Il Giuda che tradì gesù ; Si trasformò in oui; Le figlie di Atlante che Zeus trasformò in stelle; Pulite con l acqua ; Un componente dell acqua ; acqua azzurra, acqua cantava Lucio Battisti; acqua zzoni intermittenti; Un ottimo vino bianco del Piemonte; Pregiato vino modenese; Un derivato del vino ; Calvino , illustre scrittore del Novecento;