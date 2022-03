In genere è di bambù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In genere è di bambù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CANNA DA PESCA

Significato/Curiosita : In genere e di bambu

Delle specie di questa tribù è arbustivo o cespuglioso (in genere questi bambù sono mono-cespitosi). queste piante sempreverdi in genere sono molto vigorose...

La canna da pesca è un utensile utilizzato per la pesca di pesci di piccola e media pezzatura principalmente per finalità sportive e hobbistiche. generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

