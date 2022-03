Un fungo rosso velenoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fungo rosso velenoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OVOLACCIO

Significato/Curiosita : Un fungo rosso velenoso

L'ovolo malefico (amanita muscaria l., 1783) è un fungo velenoso e psicoattivo, tra i più appariscenti del bosco. dal latino muscarius, attinente alle...

Binomiale amanita muscaria (l.) lam., 1783 nomi comuni ovolo malefico, ovolaccio, tignosa moscaria, cocco matto, moscaria, cappero allucinogeno (en) fly... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

