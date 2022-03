L Etiopia del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Etiopia del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L etiopia del passato

In etiopia di ogni arma disponibile e non esitò ad autorizzare l'impiego in alcuni casi di armi chimiche. l'aggressione dell'italia contro l'etiopia ebbe...