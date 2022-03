Coleottero che si nutre di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coleottero che si nutre di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ILESINO

Significato/Curiosita : Coleottero che si nutre di legno

Insetto che si nutre della polpa del legno. la sua disposizione xilofaga è infatti all'origine del più comune appellativo di tarlo del legno, o anche...

Aleirode nero parlatoria dell'olivo coleotteri: fleotribo, oziorinco, ilesino, rinchite tisanotteri: tripide dell'olivo gli estratti di olea europea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con coleottero; nutre; legno; Un coleottero che può essere dorato o clatrato; Un coleottero meloide dalle proprietà medicinali; coleottero acquatico diffuso in Europa; Il coleottero ... luminoso!; C è chi lo nutre implacabile; C è chi lo nutre implacabile; Si nutre di legno; Lo nutre chi detesta; Un legno da ebanisteria; Una fascia di legno ai piedi del muro; Decorazioni del legno ; Un legno duro, leggero e resistentissimo;