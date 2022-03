Città sulla Dora Baltea, sede della scuola militare di alpinismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sulla Dora Baltea, sede della scuola militare di alpinismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : Citta sulla dora baltea, sede della scuola militare di alpinismo

Aosta la scuola militare centrale di alpinismo, per provvedere all'addestramento sci-alpinistico dei quadri delle truppe alpine. la scuola diverrà ben...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con città; sulla; dora; baltea; sede; della; scuola; militare; alpinismo; città austriaca sul lago di Costanza; La città del lambrusco e dello zampone; Sorge presso la città vecchia di Ibla; La città USA con il quartiere Little Havana; Spicca sulla circolare; Le palline sulla saint-honoré; Disegnato sulla pelle; È sulla linea del traguardo; Lo adora vano gli Egizi; Adora tori di feticci; Adora vano il Sole; Adora vano Osiride; C è anche la baltea ; C è la baltea e la Riparia; C'è anche la baltea ; Sorge Sulla Dora baltea ; La via di New York che è sede della Borsa; La sede della Banca centrale europea; Ne fa pochi il sede ntario; La sede delle corde vocali; La via di New York che è sede della Borsa; Un mago della Tv; Parte della costa indiana sul golfo del Bengala; Unità di mi sura della tensione elettrica; Un tipo di scuola ; Il portico-scuola di Zenone; E impura in scuola ; Una scuola per chi lavora; Famoso politico e militare siceliota; Un auto militare ; Porto militare francese sul Mediterraneo; Uniti da un patto militare ; L'alpinismo più difficile; Cerca nelle Definizioni