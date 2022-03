Christian, protagonista de Il cavaliere oscuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Christian, protagonista de Il cavaliere oscuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BALE

Significato/Curiosita : Christian, protagonista de il cavaliere oscuro

Uscito il seguito del film, il cavaliere oscuro - il ritorno, che conclude la trilogia di nolan. in questo film bruce wayne, alias batman (christian bale)...

Christian charles philip bale (haverfordwest, 30 gennaio 1974) è un attore britannico naturalizzato statunitense. conosciuto principalmente per le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

christian; protagonista; cavaliere; oscuro; christian De... noto attore; Un critico come christian Millau; L Hans christian autore de La sirenetta; christian , presidente della Regione Sardegna; Jennifer, la protagonista del film... E alla fine arriva Polly; Nicolas, protagonista del film 211 - Rapina in corso; Il protagonista de La dolce vita; Il protagonista di epopee; Il cavaliere della carretta; Come fu soprannominato il cavaliere Rodrigo Díaz; cavaliere abbr; Li supera il cavaliere che fa percorso netto; Tenuto completamente all oscuro ; Diresse II male oscuro ; oscuro , profetico; Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro ;