L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : USER

Significato/Curiosita : L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web

Enclave è un coprocessore trovato nei dispositivi ios che contengono touch id o face id. ha un proprio processo di avvio sicuro per garantire che sia completamente...

Il nome utente (in lingua inglese username o nickname o nick) in informatica definisce il nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

