Che contiene il metallo che ha per simbolo Li - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che contiene il metallo che ha per simbolo Li. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITIOSO

Significato/Curiosita : Che contiene il metallo che ha per simbolo li

Chimico nella tavola periodica che ha simbolo sn e numero atomico 50. questo metallo di post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente...

Agli stabilimenti termali ed alle acque clorurato-sodiche bromoiodurate litiose, radioattive, termali (87 °c), conosciute fin dall'antichità. le acque... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Altre definizioni con contiene; metallo; simbolo; contiene appunti; contiene arnesi per cucire; contiene il rullo di avvolgimento della tapparella; contiene polvere da sparo; metallo per pile; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Un metallo alcalino di colore bianco argenteo; metallo simile allo zirconio; Il simbolo del decibel; Ne è simbolo il quadrifoglio; Il simbolo dell arsenico; simbolo del milimetro;