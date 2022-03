È celebre per il Galateo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È celebre per il Galateo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : GIOVANNI DELLA CASA

Significato/Curiosita : E celebre per il galateo

Di o su galateo wikizionario contiene il lemma di dizionario «galateo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su galateo (en) galateo, su enciclopedia...

Cercando l'allenatore di calcio, vedi giovanni dellacasa. giovanni della casa, più conosciuto come monsignor della casa o monsignor dellacasa (borgo san lorenzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

Il celebre pittore olandese van Doesburg; È celebre quella di Milo; Georges, celebre direttore d orchestra; Nikola, celebre fisico e inventore serbo; Il galateo degli educati; Il galateo d'oggi; Non la rispetta chi viola i dettami del galateo ; Il galateo d'oggigiorno;