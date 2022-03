Catone il Vecchio ebbe quello di Censore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catone il Vecchio ebbe quello di Censore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : APPELLATIVO

Significato/Curiosita : Catone il vecchio ebbe quello di censore

Anche catone il censore (cato censor), catone il sapiente (cato sapiens), catone l'antico (cato priscus), catone il vecchio per aver superato di molto...

Titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

