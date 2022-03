Un cane... dalle gambe molto corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane... dalle gambe molto corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASSOTTO

Significato/Curiosita : Un cane... dalle gambe molto corte

Dalla cina, identificano il carlino come «cane a muso e zampe corte», particolarmente popolare nella corte imperiale durante la dinastia song. questa...

Disambiguazione – "bassotto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bassotto (disambigua). il bassotto tedesco è una razza di canidi caratterizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

