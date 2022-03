Barra di metallo fuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barra di metallo fuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINGOTTO

Significato/Curiosita : Barra di metallo fuso

Questo metallo. nell'epoca moderna l'alluminio ha soppiantato alcuni usi dello stagno, ma il termine stagnola è ancora usato per ogni metallo argenteo...

Altre definizioni con barra; metallo; fuso; Sbarra menti per gli spettatori; Delimitare una zona sbarra ndone l accesso; Sbarra no i fiumi; Sbarra per chiudere una porta; Che contiene il metallo che ha per simbolo Li; metallo per pile; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Un metallo alcalino di colore bianco argenteo; Strumento musicale diffuso in Sicilia; Soffuso di malinconia; Diffuso giornale inglese; Un diffuso carattere tipografico; Cerca nelle Definizioni