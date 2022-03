L autore di Uomini e no - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore di Uomini e no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ELIO VITTORINI

Significato/Curiosita : L autore di uomini e no

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1980, vedi uomini e no (film). uomini e no è un romanzo di elio vittorini pubblicato nel giugno 1945, primo testo...

elio vittorini (siracusa, 23 luglio 1908 – milano, 12 febbraio 1966) è stato uno scrittore, traduttore, critico letterario e curatore editoriale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

