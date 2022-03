Appiglio per alpinisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appiglio per alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NUT

Significato/Curiosita : Appiglio per alpinisti

Progressione, in particolare si definisce appiglio una asperità che permette l'uso degli arti superiori per trazione o spinta. si parla di trazione quando...

nut o nuit è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egitto ed era la dea del cielo e della nascita, in contrasto con la maggior parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 marzo 2022

