Annuncia l elezione del papa - Cruciverba

Soluzione 21 lettere : CARDINALE PROTODIACONO

Significato/Curiosita : Annuncia l elezione del papa

Diaconi, dà al popolo quando, a seguito del conclave, viene eletto il nuovo papa ed egli accetta l'elezione. l'annuncio viene pronunciato dalla loggia centrale...

Il cardinale protodiacono è il primo cardinale nell'ordine diaconale, ovvero il cardinale diacono nominato da più tempo. se tra diversi cardinali il tempo...

