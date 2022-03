Vassoio a scompartimenti sul quale si servono... gli hors-d oeuvre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vassoio a scompartimenti sul quale si servono... gli hors-d oeuvre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTIPASTIERA

Significato/Curiosita : Vassoio a scompartimenti sul quale si servono... gli hors-d oeuvre

Antipasti vengono serviti su piatti da portata o in contenitori specifici: antipastiera, vassoio dotato di scomparti o vaschette; tagliere, in legno usato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

