La scelta in un insieme di merci - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : CAMPIONATURA

Significato/Curiosita : La scelta in un insieme di merci

Produzione di merci a mezzo di merci. premesse a una critica della teoria economica (production of commodities by means of commodities. prelude to a critique...

Campionamento – nella teoria dei segnali, una tecnica che consiste nel convertire un segnale continuo nel tempo in un segnale discreto, valutandone l'ampiezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con scelta; insieme; merci; Dubbiose sulla scelta ; La parte più scelta e raffinata della società; Fare una determinata scelta ; La... scelta per coloro che hanno votato per la Brexit; Stabilite insieme ; Si nominano insieme alle altre; Lasciano insieme l altare; L insieme delle culture minoica, cicladica ed elladica; Veicoli adatti per traspor-tare merci ; Togliere le merci dalla stiva; Verbo da centri commerci ali; Ente per i rappresentanti di commerci o;