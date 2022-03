Ricovero per imbarcazioni da diporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricovero per imbarcazioni da diporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : RIMESSAGGIO

Significato/Curiosita : Ricovero per imbarcazioni da diporto

Alberghiere e di ristorazione. con lo sviluppo delle flotte di natanti da diporto, anche i porti turistici si sono sviluppati aumentando di numero e servizi...

Due linee dispone di un deposito, ovvero di un luogo deputato per il rimessaggio e la manutenzione dei convogli. il deposito della linea 1, detto «di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con ricovero; imbarcazioni; diporto; ricovero per navi; Un ricovero del pastore; ricovero per automezzi; ricovero per auto; imbarcazioni con due alberi; Tipiche imbarcazioni veneziane; Relativa a certe imbarcazioni ; Leggere imbarcazioni mosse da pagaie; Un aereo monoposto da diporto ; Piccoli aerei da diporto ; Piccola e leggera imbarcazione da diporto ; Un viaggio per diporto ;