Recinto per il bestiame tipico dell America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recinto per il bestiame tipico dell America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORRAL

Significato/Curiosita : Recinto per il bestiame tipico dell america

Stati uniti d'america, dove erano preposti alla conduzione del bestiame verso le zone di pascolo, alla sua protezione e al suo controllo. il termine boy...

Cile corral – comune della provincia di valdivia spagna corral – località del comune di cartes, cantabria corral de almaguer – comune di castiglia-la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con recinto; bestiame; tipico; dell; america; Un recinto che non si calpesta; recinto che si rispetta; Un recinto floreale; recinto di filo spinato; Pastura per bestiame ; Cibo... liquido per il bestiame ; Cibo per bestiame ; Mercato di bestiame ; tipico formaggio olandese; Il tipico verso del tordo; Ballo tipico argentino; tipico del pontefice; Parte dell a costa indiana sul golfo del Bengala; Unità di mi sura dell a tensione elettrica; Lo si prende a modell o; I sedili dell e moto; Un organizzazione di Stati america ni; Uccello corridore dell america Meridionale; Le Alpi sudamerica ne; Colpo di Stato alla sudamerica na; Cerca nelle Definizioni