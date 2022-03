Quelli nobili sono rari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli nobili sono rari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Significato/Curiosita : Quelli nobili sono rari

In chimica, i gas nobili (impropriamente detti anche gas rari) sono dei gas inerti che costituiscono il gruppo 18 della tavola periodica secondo l'attuale...

Significati, vedi gas (disambigua). un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

